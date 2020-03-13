Уфимцы, опасаясь коронавируса, раскупили все медицинские маски в аптеках

13 Март 2020 2020-03-13T12:35:46+03:00

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В Башкирии и Уфе люди, опасаясь распространения коронавируса, раскупили все медицинские маски в аптеках. В региональном минздраве и центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что следующая поставка медицинских защитных масок ожидается только на следующей неделе.

- Маски действительно отсутствуют. Запас около миллиона изделий закончился, цена была низкая, поэтому все мгновенно раскупили. На следующей неделе ожидается поступление 20 тысяч масок в республиканские госаптеки, еще через неделю – столько же, - уточнила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак.

Пока же в минздраве посоветовали делать медицинские маски самостоятельно – из 8-ми слоев марли, причем носить ее нужно правильно, закрывая нос и рот, а также не забывать менять каждые час-полтора.

ИСТОЧНИК KP.RU