2020-03-13T12:42:30+03:00
Общество

В Башкирии открылась «горячая линия» по коронавирусу

Об этом рассказали в Минздраве республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В республике по-прежнему нет пациентов с подтвержденным коронавирусомВ республике по-прежнему нет пациентов с подтвержденным коронавирусомФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Сегодня, 13 марта, Минздрав Башкирии провел брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. На сегодняшней день в республике не зарегистрировано случаев заражения новой инфекцией.

311 человек, которые вернулись в Башкирию недавно из-за границы, находятся на домашнем карантине. В течение двух недель за их состоянием наблюдают специалисты, но симптомов болезни у них нет, уверяют в Минздраве.

Проверку на наличие вируса можно пройти в Башкирии бесплатно по направлению врача. Его советуют вызывать на дом. У каждого медицинского сотрудника есть шаблон, как действовать в том или ином случае. Медиков обучают этому ежедневно.

Все интересующие вопросы по коронавирусу отныне можно задать на "горячую линию" - 286 58 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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