В Башкирии открылась «горячая линия» по коронавирусу
Сегодня, 13 марта, Минздрав Башкирии провел брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. На сегодняшней день в республике не зарегистрировано случаев заражения новой инфекцией.
311 человек, которые вернулись в Башкирию недавно из-за границы, находятся на домашнем карантине. В течение двух недель за их состоянием наблюдают специалисты, но симптомов болезни у них нет, уверяют в Минздраве.
Проверку на наличие вируса можно пройти в Башкирии бесплатно по направлению врача. Его советуют вызывать на дом. У каждого медицинского сотрудника есть шаблон, как действовать в том или ином случае. Медиков обучают этому ежедневно.
Все интересующие вопросы по коронавирусу отныне можно задать на "горячую линию" - 286 58 27.
ИСТОЧНИК KP.RU