2020-03-13T15:53:12+03:00
Общество

В Уфе на двое суток закроют движение на участке улицы Комсомольской

Это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

С 00:00 часов 14 марта до 24:00 15 марта в Уфе будет закрыто движение на участке улицы Комсомольской. Речь идет о четырех полосах на отрезке от улицы города Галле до улицы Бессонова.

В администрации Уфы пояснили, что перекрытие дороги - это вынужденная мера. На участке будут вестись работы по переустройству инженерных коммуникаций.

Уфимцев и гостей башкирской столицы просят отнестись к ситуации с пониманием и учесть перекрытие при планировании своего маршрута.

Кстати, сегодня по традиции автовладельцев ждут еще и массовые проверки на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Междугородний автобус из Башкирии попал в ДТП в Татарстане
В Уфе на двое суток закроют движение на участке улицы Комсомольской
По факту пожара с тремя погибшими в Башкирии возбудили уголовное дело
Гололед, мокрый снег и ветер: МЧС предупреждает жителей Башкирии о непогоде
Жительница Башкирии удивилась, узнав, что ее муж числится в розыске
Стали известны результаты анализов уфимки, госпитализированной с подозрением на коронавирус
Жительница Башкирии хотела расправиться с любовником
В Уфе пропали без вести двое подростков
В Уфе иномарка на светофоре сбила школьницу
Уфимцы, опасаясь коронавируса, раскупили все медицинские маски в аптеках
В Башкирии открылась «горячая линия» по коронавирусу
«Салават Юлаев» возобновил продажу билетов на матч с «Ак Барсом»
«Кисть раздробило полностью»: уфимку ударило о бетонный блок после наезда