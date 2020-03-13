В Уфе на двое суток закроют движение на участке улицы Комсомольской

13 Март 2020 2020-03-13T15:53:12+03:00

Это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций

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С 00:00 часов 14 марта до 24:00 15 марта в Уфе будет закрыто движение на участке улицы Комсомольской. Речь идет о четырех полосах на отрезке от улицы города Галле до улицы Бессонова.

В администрации Уфы пояснили, что перекрытие дороги - это вынужденная мера. На участке будут вестись работы по переустройству инженерных коммуникаций.

Уфимцев и гостей башкирской столицы просят отнестись к ситуации с пониманием и учесть перекрытие при планировании своего маршрута.

Кстати, сегодня по традиции автовладельцев ждут еще и массовые проверки на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU