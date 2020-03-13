В Уфе на двое суток закроют движение на участке улицы Комсомольской
Это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций
Фото: Влад КОМЯКОВ
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С 00:00 часов 14 марта до 24:00 15 марта в Уфе будет закрыто движение на участке улицы Комсомольской. Речь идет о четырех полосах на отрезке от улицы города Галле до улицы Бессонова.
В администрации Уфы пояснили, что перекрытие дороги - это вынужденная мера. На участке будут вестись работы по переустройству инженерных коммуникаций.
Уфимцев и гостей башкирской столицы просят отнестись к ситуации с пониманием и учесть перекрытие при планировании своего маршрута.
Кстати, сегодня по традиции автовладельцев ждут еще и массовые проверки на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU