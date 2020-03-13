2020-03-13T12:05:20+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» возобновил продажу билетов на матч с «Ак Барсом»

Ранее приобрести их было нельзя из-за ситуации с коронавирусом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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«Салават Юлаев» возобновил продажу билетов на матчи против казанского «Ак Барса». Сегодня, 13 марта, на сайте хоккейного клуба появилось сообщение, что билеты на игры доступны в кассах и онлайн.

Вчера, напомним, было объявлено, что продажу билетов решено приостановить в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако оговаривалось, что окончательное решение о присутствии зрителей на арене еще не принято. Судя по всему, приняли его в пользу болельщиков.

Серию плей-офф уфимский клуб начинает на выезде. Первые игры состоятся в Казани 18 и 20 марта. Затем «зеленое дерби» переместится в Уфу. Следующие два матча запланированы на 22 и 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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