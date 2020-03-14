2020-03-14T09:03:17+03:00
Общество

Министр здравоохранения Башкирии рассказал, чем опасен коронавирус

По мнению главного врача республики, нынешняя пандемия - настоящий вызов для мирового здравоохранения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Пока в республике не зарегистрировано ни одного заболевшегоПока в республике не зарегистрировано ни одного заболевшегоФото: Александр ГЛУЗ
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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал коронавирус вызовом для мировой системы здравоохранения. Свою точку зрения на ситуацию с новой инфекцией главный врач республики высказал в эфире телеканала БСТ, на ток-шоу «Честно говоря».

«Это так называемый вызов для системы здравоохранения в целом, глобальной. Вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, у нее нет четких границ. Даже изолировав отдельно стоящий город, как пытались сделать в Китае, не удалось локализовать этот очаг», - объяснил Забелин.

Новая инфекция опасна своими осложнениями и тяжелее всего болезнь протекает у пожилых людей и тех, кто имеет сопутствующие проблемы со здоровьем.

«По информации от Роспотребназдора, Минздрава, это грипп тяжелого течения. Он в большей степени осложнится заболеваниями, поражениями бронхолегочной системы», - пояснил глава Минздрава региона.

В республике пока нет ни одного официально зарегистрированного заболевшего, но все же стоит соблюдать элементарные меры безопасности: не ходить в общественные места, чаще мыть руки и свести к минимуму общение с другими людьми, особенно прилетевшими из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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