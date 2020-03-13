2020-03-13T11:21:17+03:00
Происшествия

«Кисть раздробило полностью»: уфимку ударило о бетонный блок после наезда

По словам очевидцев, девушка серьезно пострадала
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: gtrk.tvФото: gtrk.tv
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 марта, около десяти часов утра в Уфе был совершен наезд на пешехода. По словам очевидцев, перед домом №1/1 по улице Комсомольской "Ларгус" сбил девушку. Пострадавшую отбросило в сторону, она ударилась о бетонный блок и сильно повредила руку.

- "Ларгус" ехал не быстро, она выбежала с горки, водитель не успел среагировать, получилось что ее откинул, а вот рукой как раз об бетонный блок и машиной, - написал в соцсетях Виталий М. - очевидец аварии.

По его словам, кисть руки у девушки была полностью раздроблена и безжизненно висела.

Официальной информации от ГИБДД по этому дорожному происшествию пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Башкирии удивилась, узнав, что ее муж числится в розыске
Стали известны результаты анализов уфимки, госпитализированной с подозрением на коронавирус
Жительница Башкирии хотела расправиться с любовником
В Уфе пропали без вести двое подростков
В Уфе иномарка на светофоре сбила школьницу
Уфимцы, опасаясь коронавируса, раскупили все медицинские маски в аптеках
В Башкирии открылась «горячая линия» по коронавирусу
«Салават Юлаев» возобновил продажу билетов на матч с «Ак Барсом»
«Кисть раздробило полностью»: уфимку ударило о бетонный блок после наезда
В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело 11-летней девочки
«Сухой» фонтан, скверы и памятник Шаймуратову: в Уфе утвержден проект реконструкции Советской площади
В Уфе пациентов с подозрением на коронавирус будут помещать в мобильный изолятор
Уфимца осудят за убийство, совершенное 18 лет назад
В минздраве Башкирии информацию о школьнице из Уфы с подозрением на коронавирус назвали фейком
Невеста Радика Юльякшина откровенно рассказала, о том как ей живется со звездой
Дочь уфимки, впавшей в кому после родов, выписали из роддома
В Башкирии осудят молодого депутата за незаконный отстрел лося
Уфимка упала в ПАЗике и пострадала, начато разбирательство
Бирский район Башкирии возглавил экс-заместитель начальника УФСИН
В Башкирии в реке обнаружили тело утонувшего мужчины
Сегодня в Уфе пройдут массовые проверки водителей
Улицы Пугачева и Дагестанскую в Уфе начнут ремонтировать с приходом тепла
Над девушкой из Башкирии надругались прямо в собственном доме
В 2019 году население Башкирии сократилось на 12 тысяч человек
Следователи Башкирии проверят обстоятельства пожара, в котором погибли три человека
«Салават Юлаев» приостановил продажу билетов на матч с «Ак Барсом» из-за коронавируса
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование
В Башкирии разыскивают пропавшего 28-летнего парня