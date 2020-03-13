«Кисть раздробило полностью»: уфимку ударило о бетонный блок после наезда

13 Март 2020 2020-03-13T11:21:17+03:00

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Сегодня, 13 марта, около десяти часов утра в Уфе был совершен наезд на пешехода. По словам очевидцев, перед домом №1/1 по улице Комсомольской "Ларгус" сбил девушку. Пострадавшую отбросило в сторону, она ударилась о бетонный блок и сильно повредила руку.

- "Ларгус" ехал не быстро, она выбежала с горки, водитель не успел среагировать, получилось что ее откинул, а вот рукой как раз об бетонный блок и машиной, - написал в соцсетях Виталий М. - очевидец аварии.

По его словам, кисть руки у девушки была полностью раздроблена и безжизненно висела.

Официальной информации от ГИБДД по этому дорожному происшествию пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU