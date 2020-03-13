По факту пожара с тремя погибшими в Башкирии возбудили уголовное дело

13 Март 2020 2020-03-13T15:20:02+03:00

Изменить размер текста: A A

По факту пожара в Куюргазинском районе Башкирии, где погибли три человека, возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Напомним, все произошло днем, 12 марта, в селе Айсуак: там вспыхнул двухэтажный кирпичный частный дом. Прибывшие спасатели потушили пламя, но, разбирая завалы, обнаружили тела женщин 45-ти и 46-ти лет и 43-летнего мужчины. Они, видимо, надышались угарным газом и не успели выбраться на улицу.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы для установления причин смерти погибших и причины возгорания дома.

"Допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в следственном управлении республики", - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета

ИСТОЧНИК KP.RU