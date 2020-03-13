2020-03-13T15:20:02+03:00
Происшествия

По факту пожара с тремя погибшими в Башкирии возбудили уголовное дело

Сыщики продолжают опрос очевидцев
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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По факту пожара в Куюргазинском районе Башкирии, где погибли три человека, возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Напомним, все произошло днем, 12 марта, в селе Айсуак: там вспыхнул двухэтажный кирпичный частный дом. Прибывшие спасатели потушили пламя, но, разбирая завалы, обнаружили тела женщин 45-ти и 46-ти лет и 43-летнего мужчины. Они, видимо, надышались угарным газом и не успели выбраться на улицу.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы для установления причин смерти погибших и причины возгорания дома.

"Допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в следственном управлении республики", - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета

ИСТОЧНИК KP.RU

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