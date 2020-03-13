2020-03-13T09:47:10+03:00
Общество

В Уфе пациентов с подозрением на коронавирус будут помещать в мобильный изолятор

Медики уже отрепетировали его использование
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Instagram/skoraya_pomosch_ufaФото: Instagram/skoraya_pomosch_ufa
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Накануне, 12 марта, сотрудники станции скорой помощи Уфы и инфекционной больницы №4 отрабатывали тактику ведения пациентов с подозрением на коронавирус, в частности, их эвакуацию. Транспортировать возможных зараженных до больницы предполагается с помощью специального переносного изолятора.

Фотографии, сделанные в процессе учений, дают представление о том, как это будет выглядеть. Снимки опубликованы на официальной странице Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф в "Инстаграм". Там же сообщается, что репетиция эвакуации прошла успешно.

"Медицинские работники показали слаженность действий на всех этапах учения и справились с поставленной задачей", - говорится в сообщении медучреждения.

Напомним, 12 марта в РКБ №2 госпитализировали уфимку, которая почувствовала себя плохо после возвращения из Австрии. Пока ее результаты анализов неизвестны, женщина находится под наблюдением специалистов

Фото: Instagram/skoraya_pomosch_ufa

Фото: Instagram/skoraya_pomosch_ufa

ИСТОЧНИК KP.RU

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