Ученицу уфимской гимназии увезли в больницу с подозрением на коронавирус

13 Март 2020 2020-03-13T08:40:16+03:00

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В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали ученицу одной из элитных гимназий. Бригада медиков в защитных костюмах приехала в школу и забрала девочку прямо с занятий.

Как сообщает издание bash.news, школьница вернулась в Башкирию после отдыха во Франции, где число зараженных Covid-19 приближается уже к трем тысячам человек. В Уфе у девочки поднялась температура, стала болеть голова и развился кашель. Ее решено было поместить в карантин.

"Прочитала симптомы коронавируса, стало страшно. И не потому, что у меня кашель и голова болит, просто его очень сложно отличить от гриппа, ОРВИ и простуды. Завтра я никуда не пойду, так как буду сдавать анализы на коронавирус. Надеюсь, я здорова", - цитируют девочку журналисты.

Напомним, вчера, 12 марта, в Республиканскую клиническую больницу №2 обратилась жительница Уфы, которая почувствовала недомогание после поездки в Австрию. Сейчас женщина под контролем специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU