В Уфе иномарка на светофоре сбила школьницу
Девочку доставили в больницу
Фото: ОГИБДД Уфы
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На улице 50 лет СССР в Уфе под колеса иномарки угодила 14-летняя девочка. Как сообщает Отдел ГИБДД по башкирской столице, инцидент произошел в четверг, 12 марта, около четырех часов дня. Школьница переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе возле остановки "50 лет СССР". В этот момент ее сбил "Рено Логан". Автомобилем управлял 38-летний мужчина.
"В результате наезда девочка, с различными травмами была доставлена в больницу, после оказания медицинской помощи отпущена", - пояснили в ОГИБДД по Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU