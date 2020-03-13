Дочь уфимки, впавшей в кому после родов, выписали из роддома

13 Март 2020 2020-03-13T07:53:13+03:00

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Дочку 34-летней уфимки Айгуль Фоминой, впавшей в кому после родов, выписали из роддома. За малышкой приехал ее папа Борис вместе со старшей дочерью. Мужчина поблагодарил всех, кто помогал его супруге и поддерживал семью в этот непростой период.

Айгуль, напомним, провели кесарево сечение в Республиканском перинатальном центре, и из-за резурс-конфликта у нее поднялась температура и начался сепсис. Женщину перевели в 22-ю больницу Уфы, но улучшения не было и родные решили доставить ее в Национальный медицинской центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова в Москву. Молодую маму отправили туда спецбортом. Сейчас она оправляется после повторной операции.

"Спасибо, что Минздрав Башкирии принял такое решение, благодаря которому, мы очень надеемся, мамочка двоих детей пойдёт на поправку и в скором времени семья воссоединится. Спасибо, люди, за вашу доброту! За обратную связь, которую вы давали и даёте до сих пор, слова поддержки. Как только Айгуль поправится, мы ей покажем, как много было сделано для ее выздоровления!", - написал супруг Айгуль в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU