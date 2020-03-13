2020-03-13T07:15:18+03:00
Происшествия

Уфимка упала в ПАЗике и пострадала, начато разбирательство

Инцидент произошел на улице 50 лет Октября
Эльвина АПАРИНА
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Вчера 12 марта в третьем часу дня в Уфе на улице 50 лет Октября в салоне автобуса ПАЗ упала 70-летняя женщина. Пассажирка получила ушибы. По предварительным данным ГИБДД, падение произошло в ходе движения на маршрутном автобусе, которым управлял 44-летний уфимец. Вероятно, мужчина резко затормозил. Начато разбирательство, сотрудники дорожной полиции устанавливают причины и условия возникновения ДТП.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло восемь автоаварий, в которых восемь человек получили травмы. За сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили порядка 2,5 тысяч нарушений ПДДД и задержали 20 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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