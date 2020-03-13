2020-03-13T06:57:01+03:00
Политика

Бирский район Башкирии возглавил экс-заместитель начальника УФСИН

За его кандидатуру 11 марта единогласно проголосовали депутаты
Эльвина АПАРИНА
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У Бирского района Башкирии появился новый руководитель. Им стал 42-летний Антон Талалов, бывший первый заместитель начальника УФСИН республики. За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты 11 марта.

Александр Сидякин поздравил нового руководителя района с назначением от имени Радия Хабирова и пожелал успехов в трудовой деятельности.

- Вам предстоит огромная работа, которая происходит в режиме 24 на 7. Поверьте, вам придется узнать и тонкости волейбола, и особенности посевных и эксплуатации жилищного фонда. Круг вопросов крайне широкий и требует особенного внимания, - сказал Сидякин.

Талалов родился в Уфе, в 2000 году окончил УЮИ МВД РФ, в 2010 году. С 1996 по 2007 год проходил службу на различных должностях в ИК-10 УФСИН России по РБ. До нового назначения занимал должность первого замначальника УФСИН Башкирии с 15 апреля 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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