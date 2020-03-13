Бирский район Башкирии возглавил экс-заместитель начальника УФСИН
У Бирского района Башкирии появился новый руководитель. Им стал 42-летний Антон Талалов, бывший первый заместитель начальника УФСИН республики. За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты 11 марта.
Александр Сидякин поздравил нового руководителя района с назначением от имени Радия Хабирова и пожелал успехов в трудовой деятельности.
- Вам предстоит огромная работа, которая происходит в режиме 24 на 7. Поверьте, вам придется узнать и тонкости волейбола, и особенности посевных и эксплуатации жилищного фонда. Круг вопросов крайне широкий и требует особенного внимания, - сказал Сидякин.
Талалов родился в Уфе, в 2000 году окончил УЮИ МВД РФ, в 2010 году. С 1996 по 2007 год проходил службу на различных должностях в ИК-10 УФСИН России по РБ. До нового назначения занимал должность первого замначальника УФСИН Башкирии с 15 апреля 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU