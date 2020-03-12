В 2019 году население Башкирии сократилось на 12 тысяч человек
За год в Башкирии население сократилось более чем на 12,6 тысячи человек. Как сообщили аналитики Башстата, причинами снижения количества людей в регионе стали отток жителей и снижение рождаемости.
Так,естественная убыль населения республики в 2019 году составила 7164 человека. В регионе родилось 42031 и умерло 49915 человек. Миграционная убыль населения Башкирии в 2019 году составила 5506 человек.
Смертность в республике по сравнению с 2018 годом снизилась на 2,5%, но число новорожденных уменьшилось на 10%. Больше всего младенцев рождается в Бурзянском районе – на 1000 жителей приходится 18,3 рождений.
ИСТОЧНИК KP.RU