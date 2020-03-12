В 2019 году население Башкирии сократилось на 12 тысяч человек

12 Март 2020 2020-03-12T18:27:42+03:00

Изменить размер текста: A A

За год в Башкирии население сократилось более чем на 12,6 тысячи человек. Как сообщили аналитики Башстата, причинами снижения количества людей в регионе стали отток жителей и снижение рождаемости.

Так,естественная убыль населения республики в 2019 году составила 7164 человека. В регионе родилось 42031 и умерло 49915 человек. Миграционная убыль населения Башкирии в 2019 году составила 5506 человек.

Смертность в республике по сравнению с 2018 годом снизилась на 2,5%, но число новорожденных уменьшилось на 10%. Больше всего младенцев рождается в Бурзянском районе – на 1000 жителей приходится 18,3 рождений.

ИСТОЧНИК KP.RU