2020-03-13T07:32:44+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят молодого депутата за незаконный отстрел лося

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся
Эльвина АПАРИНА
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В Гафурийском районе перед судом предстанет 34-летний депутат Ташбукановского сельсовета. Он обвиняется в незаконном отстреле лося.

Как сообщили в прокуратуре республики, в сентябре 2019 года мужчина со своими тремя друзьями на двух автомобилях выехали в лесной массив поохотиться. Приехав на место, они оставили транспорт и пошли в глубь леса по отдельности.

У депутата не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов, но, увидев проходящего рядом лося, он не сдержался и отстрелил его с помощью гладкоствольного охотничьего ружья модели ТОЗ – БМ.

Своими действиями злоумышленник нанес ущерб животному миру в размере 240 тысяч рублей.

- Обвиняемый признал вину в совершении преступления и полностью возместил ущерб, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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