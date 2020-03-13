В Башкирии осудят молодого депутата за незаконный отстрел лося
В Гафурийском районе перед судом предстанет 34-летний депутат Ташбукановского сельсовета. Он обвиняется в незаконном отстреле лося.
Как сообщили в прокуратуре республики, в сентябре 2019 года мужчина со своими тремя друзьями на двух автомобилях выехали в лесной массив поохотиться. Приехав на место, они оставили транспорт и пошли в глубь леса по отдельности.
У депутата не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов, но, увидев проходящего рядом лося, он не сдержался и отстрелил его с помощью гладкоствольного охотничьего ружья модели ТОЗ – БМ.
Своими действиями злоумышленник нанес ущерб животному миру в размере 240 тысяч рублей.
- Обвиняемый признал вину в совершении преступления и полностью возместил ущерб, - прокомментировали в надзорном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU