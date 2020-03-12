Улицы Пугачеву и Дагестанскую в Уфе начнут ремонтировать с приходом тепла

12 Март 2020 2020-03-12T19:46:26+03:00

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Автомобилисты ждут-не дождутся, когда же начнется ремонт самых разбитых улиц – Пугачевой и Дагестанской. Ранее в мэрии сообщали, что снимать асфальт и укладывать новый начнут уже 15 марта. Но сейчас предполагаемая дата ремонта сдвинулась из-за погоды.

- Мы ждем нормативной для такого вида работ среднесуточной температуры наружного воздуха плюс 5 градусов и выше в течение нескольких дней, - заявил Салават Хусаинов. – Прошу жителей проявить понимание и терпение. С наступлением благоприятной погоды мы проведем необходимые работы и получим качественное дорожное полотно.

Пока, в качестве временной меры, для обеспечения безопасного передвижения транспорта на указанных улицах проводится ямочный ремонт, прокомментировали в мэрии. Также работники выполняют мероприятия по отводу талых вод с поверхности проезжей части, чтобы снизить интенсивность разрушения дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU