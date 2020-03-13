Сегодня в Уфе пройдут массовые проверки водителей
Сотрудники ГИБДД будут проверять документы
.
Изменить размер текста:
Сегодня, 13 марта, в столице Башкирии по традиции пройдут массовые проверки водителей. Как сообщили в ГИБДД, профилактические мероприятия будут направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения в целях недопущение дорожных аварий с тяжкими последствиями.
- Также будет осуществляться проверка всех необходимых документов. Никогда не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, а перед выездом проверяйте наличие всех документов и исправность вашего транспортного средства, - прокомментировали дорожные полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU