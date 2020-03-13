Сегодня в Уфе пройдут массовые проверки водителей

13 Март 2020 2020-03-13T06:26:44+03:00

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Сегодня, 13 марта, в столице Башкирии по традиции пройдут массовые проверки водителей. Как сообщили в ГИБДД, профилактические мероприятия будут направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения в целях недопущение дорожных аварий с тяжкими последствиями.

- Также будет осуществляться проверка всех необходимых документов. Никогда не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, а перед выездом проверяйте наличие всех документов и исправность вашего транспортного средства, - прокомментировали дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU