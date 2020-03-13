Уфимца осудят за убийство, совершенное 18 лет назад

13 Март 2020 2020-03-13T09:14:11+03:00

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и написал явку с повинной

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В Уфе перед судом предстанет местный житель за убийство, совершенное 18 лет назад.

Как рассказали в следкоме, весной 2002 года в одной из строительных организаций города было найдено тело сторожа с множественным ножевыми ранениями. Также

из сейфа директора организации пропало 30 тысяч рублей. Тогда правоохранители не смогли установить злоумышленника сразу.

В 2019-2020 годах были проверены двое мужчин, осужденных за совершение хищений, сопряженных с убийством и покушением на убийство. Злоумышленники были задержаны в 2003 году и в настоящее время отбывают назначенное наказание. Следователи сумели установить причастность обоих мужчин к указанному разбойному нападению, а один из них сознался в убийстве сторожа.

Оказалось, что той ночью 2002 года они проникли на предприятие, чтобы похитить деньги. Но совершить кражу им мешал сторож, тогда один из грабителей нанес несчастному смертельные ножевые ранения в шею, после чего злоумышленники похитили деньги и скрылись.

- Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и написал явку с повинной, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU