2020-03-12T17:05:13+03:00
Общество

«Салават Юлаев» приостановил продажу билетов на матч с «Ак Барсом» из-за коронавируса

Все проданные билеты на игры 22 марта и 24 марта являются действительными
Эльвина АПАРИНА
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ХК «Салават Юлаев» вынужден приостановить продажу билетов на второй домашний матч с «Ак Барсом». Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

- Мы вынуждены временно приостановить продажи билетов на вторую домашнюю игру с казанским «Ак Барсом», запланированную на 24 марта 2020 года. Ограничение будет действовать до принятия окончательного решения по присутствию зрителей на матче, - сообщили в клубе.

Это связано в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также известно, что все проданные билеты на игры 22 марта и 24 марта являются действительными.

Напомним, что ранее стало известно об отмене проведения «Крымской весны» в Уфе. Праздник должен был пройти 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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