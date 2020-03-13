В Башкирии в реке обнаружили тело утонувшего мужчины

13 Март 2020 2020-03-13T06:41:51+03:00

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Вчера поздно вечером, 11 марта, в службу спасения обратился житель Белорецкого района и сообщил, что неподалеку от села Серменево, около реки Белой под обрывом сидел пьяный мужчина. В какой-то момент он резко пропал, и очевидец побеспокоился, что тот мог упасть в воду и утонуть.

- Сегодня, 12 марта, на поиски выезжали спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС. К сожалению, в ходе водолазных работ найдено тело утонувшего мужчины 1964 года рождения, после чего было передано сотрудникам полиции, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели предупреждают жителей Башкирии, что лед становится тонким, поэтому стоит держаться подальше от водоемов, чтобы не провалиться в ледяную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU