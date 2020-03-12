В Башкирии разыскивают пропавшего 28-летнего парня

12 Март 2020 2020-03-12T16:29:03+03:00

Динар Сафин уже сутки не выходит на связь с родственниками

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В Башкирии полицейские и волонтеры разыскивают 28-летнего жителя Стерлитамака Динара Сафина. Молодой мужчина ушел из дома днем 11 марта и уже сутки не выходит на связь с родственниками, но близкие подозревают, что могло случиться что-то ужасное, поэтому немедленно обратились за помощью в правоохранительные органы.

Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, карие глаза.

Был одет: красная куртка с темными вставками, синие джинсы, красные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении молодого мужчины, пожалуйста, немедленно сообщите об этом в полицию или волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU