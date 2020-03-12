В Минздраве прокомментировали ситуацию с уфимкой, обратившейся в клинику с подозрением на коронавирус

12 Март 2020 2020-03-12T15:38:40+03:00

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Сегодня днем, 12 марта, в СМИ появилась информация, что одну из уфимских больниц временно закрыли из-за обращения пациентки с подозрением на коронавирус. Женщина вернулась из заграничной поездки и вскоре почувствовала недомогание, поэтому решила проверить свое здоровье. Уфимку немедленно отправили в инфекционную больницу, где взяли необходимые анализы, а саму клинику закрыли на пару часов для тщательной дезинфекции.

Информацию о пациентке подтвердили и в республиканском Минздраве.

- Сегодня, 12 марта, в Республиканскую клиническую больницу №2 обратилась жительница Уфы с жалобами на плохое самочувствие. В анамнезе – поездка в Австрию. В связи с этим в медицинском учреждении были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, связанные с профилактикой коронавируса. Пациентка в настоящее время находится под наблюдением специалистов, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU