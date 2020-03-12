Следователи Башкирии проверят обстоятельства пожара, в котором погибли три человека

12 Март 2020 2020-03-12T17:47:13+03:00

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В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства пожара в Куюргазинском районе, где погибли три человека. Напомним, что все произошло сегодня днем, 12 марта, в селе Айсуак: там вспыхнул двухэтажный кирпичный частный дом. Прибывшие спасатели быстро потушили пламя, но разбирая завалы обнаружили тела двух женщин и мужчины, которые, по всей видимости, надышались угарным газом и не успели выбраться на улицу.

На место происшествия также выехали следователи, криминалисты, полицейские и дознаватель МЧС, им предстоит выяснить все детали трагедии.

- Был проведен осмотр места происшествия, по результатам которого назначен комплекс необходимых экспертиз по установлению причин смерти погибших и возгорания жилого дома. В настоящее время опрашиваются очевидцы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU