Невеста Элвина Грея рассказала, каким должен быть ее будущий муж
Уроженка Татарстана также призналась, что о влюбленных думают ее родители
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Не утихают разговоры о новой звездной паре в татаро-башкирском шоу-бизнесе – Элвине Грее и Инзиле, уроженки Татарстана.
В интервью с корреспондентом издания «Шәһри Казан» Инзиля рассказала, каким должен быть ее будущий муж, и как родители относятся к ее отношениям со звездой.
- Мой будущий муж должен быть ответственным, честным, целеустремленным и с хорошим чувством юмора, - сказала Инзиля.
Девушка отметила, что ее родители не были против отношений с Радиком, и отнеслись к этому положительно.
ИСТОЧНИК KP.RU