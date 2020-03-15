Невеста Элвина Грея рассказала, каким должен быть ее будущий муж

15 Март 2020 2020-03-15T20:11:16+03:00

Уроженка Татарстана также призналась, что о влюбленных думают ее родители

Изменить размер текста: A A

Не утихают разговоры о новой звездной паре в татаро-башкирском шоу-бизнесе – Элвине Грее и Инзиле, уроженки Татарстана.

В интервью с корреспондентом издания «Шәһри Казан» Инзиля рассказала, каким должен быть ее будущий муж, и как родители относятся к ее отношениям со звездой.

- Мой будущий муж должен быть ответственным, честным, целеустремленным и с хорошим чувством юмора, - сказала Инзиля.

Девушка отметила, что ее родители не были против отношений с Радиком, и отнеслись к этому положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU