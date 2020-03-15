2020-03-15T20:11:16+03:00
Звезды

Невеста Элвина Грея рассказала, каким должен быть ее будущий муж

Уроженка Татарстана также призналась, что о влюбленных думают ее родители
Эльвина АПАРИНА
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Не утихают разговоры о новой звездной паре в татаро-башкирском шоу-бизнесе – Элвине Грее и Инзиле, уроженки Татарстана.

В интервью с корреспондентом издания «Шәһри Казан» Инзиля рассказала, каким должен быть ее будущий муж, и как родители относятся к ее отношениям со звездой.

- Мой будущий муж должен быть ответственным, честным, целеустремленным и с хорошим чувством юмора, - сказала Инзиля.

Девушка отметила, что ее родители не были против отношений с Радиком, и отнеслись к этому положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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