2020-03-12T13:13:38+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают девушку, сбежавшую из закрытой больницы

Девушка учится на втором курсе колледжа
Рустем АХУНОВ
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В Нефтекамске разыскивают студентку, сбежавшую из местной инфекционной больницы.

Как стало известно «КП-Уфа», 17-летняя девушка пропала из больницы еще вечером 6 марта. После этого студентку местного колледжа никто так и не видел. Диагноз девушки неизвестен, ровно как и то, где она находится сейчас.

По данным собственного источника «Комсомолки», ранее девушка уже неоднократно уходила из дома и состоит на учете соответствующих органов. Из палаты больницы были изъяты личные вещи пропавшей, которые могут помочь установить ее местонахождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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