В Башкирии пожар унес жизни трех человек

12 Март 2020 2020-03-12T13:49:18+03:00

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Сегодня днем, 12 марта, в пожарную службу поступило сообщение, что в поселке Айсуак Куюргазинского района горит жилой дом. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, то полыхает второй этаж двухэтажного кирпичного дома. Довольно быстро возгорание удалось сначала локализовать, а потом полностью ликвидировать, но, проливая завалы, пожарные наткнулись на тела двух женщин и одного мужчины. По всей видимости, люди надышались угарным газом и не успели выбраться из дома. Сейчас их личности устанавливают следователи.

Фото: МЧС по РБ

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. Работает испытательная пожарная лаборатория. На место происшествия выехал начальник Главного управления Марат Латыпов, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU