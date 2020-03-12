2020-03-12T13:49:18+03:00
Происшествия

В Башкирии пожар унес жизни трех человек

Причины и обстоятельства ЧП выясняют следователи и дознаватели МЧС
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 12 марта, в пожарную службу поступило сообщение, что в поселке Айсуак Куюргазинского района горит жилой дом. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, то полыхает второй этаж двухэтажного кирпичного дома. Довольно быстро возгорание удалось сначала локализовать, а потом полностью ликвидировать, но, проливая завалы, пожарные наткнулись на тела двух женщин и одного мужчины. По всей видимости, люди надышались угарным газом и не успели выбраться из дома. Сейчас их личности устанавливают следователи.

Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. Работает испытательная пожарная лаборатория. На место происшествия выехал начальник Главного управления Марат Латыпов, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве прокомментировали ситуацию с уфимкой, обратившейся в клинику с подозрением на коронавирус
«Всю жизнь росла без материнской ласки»: что известно о молодой матери из Башкирии, которая принесла в больницу тело мертвого младенца
В Башкирии пожар унес жизни трех человек
В Башкирии разыскивают девушку, сбежавшую из закрытой больницы
В уфимскую клинику поступила пациентка с подозрением на коронавирус
В Уфе маленький ребенок оказался запертым в пустой квартире
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Мокрый снег с дождем и ветер: в Башкирию в конце недели придет непогода
БашРТС опубликовал список домов, жильцам которых вернут переплаченные деньги за тепло
«Ушла у меня на руках»: Ляйсан Утяшева рассказала о последних минутах жизни своей матери
В Башкирии появятся новые статусы для лучших медиков
Жительница Башкирии ударила ножом своего мужа, не в силах простить его измену
В Уфе волонтеры спасают сову, которую сбил на дороге автомобиль
Появились подробности аварии на трассе в Башкирии, где погибли двое вахтовиков
В Башкирии закрыли последнюю ледовую переправу
Сирота из Уфы, живущая в бане с ребенком, отказалась переселяться в маневренный фонд
В Башкирии 36-летний рабочий погиб страшной смертью во дворе своего дома
Двое жителей Уфы угрожая убийством вымогали у бизнесмена 12 млн рублей
Жители Башкирии стали свидетелями таинственного обряда на священной горе