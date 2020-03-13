2020-03-13T08:05:29+03:00
Звезды

Невеста Радика Юльякшина откровенно рассказала, о том как ей живется со звездой

Инзиля призналась, что никогда не была его фанаткой
Эльвина АПАРИНА
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Невеста популярного певца татаро-башкирской эстрады Радика Юльякшина дала экспресс-интервью изданию «Шәһри Казан». В беседе с корреспондентом газеты Инзиля призналась, что никогда не была фанаткой певца.

- В моих аудиозаписях было его несколько песен, нравились очень, но фанаткой я его никогда не была, - сказала красавица.

Девушке задали вопрос, сложно ли быть девушкой такого популярного артиста, ведь он всегда в разъездах и часто находится в женском обществе.

- Мне с ним не сложно, но и не легко, - говорит Инзиля. – Я понимаю, что это его работа. Друг друга мы не ревнуем.

Напомним, что Элвин Грей официально еще не представил свою возлюбленную, но снимки с любимой размещает в социальных сетях. Когда пара собирается пожениться, пока неизвестно. Сама Инзиля родом из Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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