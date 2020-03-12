2020-03-12T12:33:18+03:00
Общество

В уфимскую клинику поступила пациентка с подозрением на коронавирус

У женщины взяли необходимые анализы и теперь ждут результатов
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: телеканал "Вся Уфа"Фото: телеканал "Вся Уфа"
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Сегодня днем, 12 марта, в республиканскую клиническую больницу №2 поступила пациентка с подозрением на коронавирус. Как сообщает телеканал «Вся Уфа» со ссылкой на собственный источник, женщина рассказала медикам, что недавно вернулась из Африки, а вскоре почувствовала недомогание, кашель и слабость. Пациентку немедленно отправили в инфекционную клинику, где взяли анализы, и сейчас врачи ожидают результатов, которые будут готовы в течение 8 часов. В регистратуре клиники подтвердили, что такой случай был, и на короткое время поликлинику пришлось закрыть для дезинфекции, но сейчас она работает в обычном режиме. В республиканском Минздраве данную информацию пока никак не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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