2020-03-12T12:05:10+03:00
Общество

В Уфе маленький ребенок оказался запертым в пустой квартире

Мать на пять минут отлучилась по своим делам, а дверь захлопнулась от сквозняка
Яна БАЗЕКИНА
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Ребенок отвлекся на игры и не открыл матери дверьРебенок отвлекся на игры и не открыл матери дверьФото: Олег ЗОЛОТО
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В минувший вторник, 10 марта, уфимским спасателям поступило сообщение от жительницы поселка Чесноковки в Уфимском районе. Женщина рассказала, что ее сын 2013 года рождения находится один в пустой квартире и не открывает дверь, а свои ключи она оставила дома. Прибывшим на место спасателям женщина пояснила, что отлучилась буквально на пять минут по делам, а дверь захлопнулась от сквозняка. Обычно сын всегда мог открыть дверь, но на этот раз на стуки он не отвечал.

- Спасатели деблокировали дверь и обеспечили доступ в квартиру. Как оказалось, ребенок был занят своими делами и не слышал, как мать стучала в дверь, - объяснили в пресс-службе регионального Госкомитета ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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