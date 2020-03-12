БашРТС опубликовал список домов, жильцам которых вернут переплаченные деньги за тепло

12 Март 2020 2020-03-12T10:42:00+03:00

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Вчера 11 марта в мэрии на оперативном совещании обсудили вопросы корректировки платежей за отопление, которые так волнуют горожан.

Сегодня БашРТС опубликовал список домов, в которых уже произведен перерасчет по итогам проведенной совместно с Госжилнадзором РБ проверки правильности работы ОДПУ.

- В частности, это касается так называемых многодомовых приборов учета, когда один прибор учета фиксирует потребление тепловой энергии несколькими многоквартирными домами. Согласно требованиям законодательства, в таких случаях каждый многоквартирный дом должен быть оснащен отдельным общедомовым прибором учета. По данным адресам планируется установка ОДПУ силами управляющих компаний до окончания отопительного периода, - прокомментировали в предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU