БашРТС опубликовал список домов, жильцам которых вернут переплаченные деньги за тепло
Вчера 11 марта в мэрии на оперативном совещании обсудили вопросы корректировки платежей за отопление, которые так волнуют горожан.
Сегодня БашРТС опубликовал список домов, в которых уже произведен перерасчет по итогам проведенной совместно с Госжилнадзором РБ проверки правильности работы ОДПУ.
- В частности, это касается так называемых многодомовых приборов учета, когда один прибор учета фиксирует потребление тепловой энергии несколькими многоквартирными домами. Согласно требованиям законодательства, в таких случаях каждый многоквартирный дом должен быть оснащен отдельным общедомовым прибором учета. По данным адресам планируется установка ОДПУ силами управляющих компаний до окончания отопительного периода, - прокомментировали в предприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU