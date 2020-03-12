Мокрый снег с дождем и ветер: в Башкирию в конце недели придет непогода

12 Март 2020 2020-03-12T11:25:44+03:00

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В Башкирии уже вовсю царит весна – на тротуарах лужи, а на газонах чернеют проталины. Однако к концу недели погода в республике испортится, будет прохладно и ветрено.

Как сообщили синоптики Башгидрометцентра, в ближайшие три дня в республике ожидается небольшой дождь и мокрый снег, а юго-западный умеренный ветер то и дело будет срываться до шквалистых порывов. Средняя температура воздуха ночью составит -2; +3, а днем от -1 до +4 градусов.

В Уфе до конца недели также ожидается сильный ветер с порывами до 14-16 метров в секунду, переменная облачность и снег с дождем. Ночью температура воздуха опустится всего лишь до -1, а днем задержится на отметке в +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU