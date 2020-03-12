2020-03-12T10:02:45+03:00
Общество

«Ушла у меня на руках»: Ляйсан Утяшева рассказала о последних минутах жизни своей матери

В годовщину смерти близкого человека спортсменка выложила трогательный пост в своем Инстаграме
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: instagram.com/liasanutiashevaФото: instagram.com/liasanutiasheva
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Знаменитая уроженка Башкирии, спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева выложила в своем Инстраграмме трогательный пост, в котором вспомнила свою маму и последние минуты ее жизни.

- Уже, как 8 лет... Мама ушла именно в ночь с 11 на 12 у меня на руках. Ушла очень быстро и совсем молодой, и все как во сне. Берегите своих близких. Каждый день говорите, как вы их любите. Улетают слишком быстро ... – не может сдержать своей грусти гимнастка, подчеркнув, что время не лечит, и боль от утраты не притупляется с годами.

Напомним, что 47-летняя Зульфия Утяшева умерла в ночь на 12 марта 2012 года от инфаркта. Скоропостижная смерть матери стала настоящим ударом для Ляйсан Утяшевой, которая долгое время не могла прийти в себя, и лишь поддержка супруга помогла ей вернуться к повседневной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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