В Башкирии появятся новые статусы для лучших медиков

12 Март 2020 2020-03-12T09:24:07+03:00

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В Башкирии лучшим сотрудникам в сфере медицины будут присвоены новые статусы. Об этом сообщили вчера, 11 марта, на оперативном совещании в республиканском минздраве. Заместитель министра Ирина Кононова уточнила, что появятся такие статусы как «Врач Башкортостана», «Фельдшер Башкортостана» и «Медицинская сестра Башкортостана».

- Данные статусы будут присвоены лучшим врачам и специалистам по результатам конкурса. Статус будет подтверждаться отличительным нагрудным знаком и удостоверением, - рассказала Ирина Кононова.

Первый этап конкурса представляет собой теоретический экзамен в виде компьютерного тестирования. На втором этапе конкурса будут оцениваться профессиональная деятельность, владение медицинскими технологиями и показатели работы медицинского сотрудника за последние три года. Также в минздраве отметили, что победитель в каждой категории на региональном уровне автоматически становится участником Всероссийского конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU