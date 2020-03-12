2020-03-12T08:50:01+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии ударила ножом своего мужа, не в силах простить его измену

Мужчина выжил, а его супруга теперь не отходит от больничной койки и вымаливает прощение
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Сейчас жизни мужчины ничего не угрожаетСейчас жизни мужчины ничего не угрожаетФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Кровавой разборкой завершилось празднование 8 марта для супружеской пары из Учалинского района. Все началось с того, что пару недель назад 36-летняя учалинка узнала, что у ее любящего и верного супруга, с которым они много лет прожили в мире и согласии, есть любовница. Боясь разрушить брак и оставить ребенка без отца, женщина сначала хранила тайну в себе. 8 марта учалинка выпивала с подругой в кафе, а вернувшись поздно вечером домой, устроила 40-летнему мужу скандал и рассказала, что знает о его изменах.

После, проголодавшись, женщина отправилась на кухню, чтобы сделать себе бутерброд. Супруг последовал за ней, пытаясь оправдаться. Разозленная и обиженная женщина не придумала ничего лучше, чем закончить неприятный разговор ударом ножа в живот изменника. Впрочем, осознав, что натворила, учалинка немедленно вызвала скорую. Мужчину увезли в больницу, где его прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

- По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде и регулярно навещает своего супруга в больнице, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Башкирии ударила ножом своего мужа, не в силах простить его измену
В Уфе волонтеры спасают сову, которую сбил на дороге автомобиль
Появились подробности аварии на трассе в Башкирии, где погибли двое вахтовиков
В Башкирии закрыли последнюю ледовую переправу
Сирота из Уфы, живущая в бане с ребенком, отказалась переселяться в маневренный фонд
В Башкирии 36-летний рабочий погиб страшной смертью во дворе своего дома
Двое жителей Уфы угрожая убийством вымогали у бизнесмена 12 млн рублей
Жители Башкирии стали свидетелями таинственного обряда на священной горе
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал конференции
В Уфе двух экс-преподавателей УГНТУ осудили за взятки
В Башкирии 12-летняя школьница покончила с собой
«Какой вы подаете пример ученикам?»: педагогов одной из башкирских школ застукали в неожиданном месте
Игорь Григоренко: Я критиковал «Салават» только за безвольность
В ГИБДД Башкирии прокомментировали ДТП, в котором столкнулись фура и тепловоз
В Башкирии слесаря из Брянска насмерть придавило трубоукладчиком
Бизнесмен в Уфе пытался покончить с собой в квартире бывшей молодой жены
«Комсомолка» запускает спецпроект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
В Башкирии появится изолятор для задержанных за 175 млн рублей
«Дома ждут двое маленьких деток»: вахтовики из Башкирии погибли в страшной трагедии
«Гринпис» России встал на защиту башкирского Куштау
Жителей Башкирии пугают застреленным волком-гигантом
Радик Юльякшин подхватил неизвестную инфекцию и заболел
В Башкирии могут ввести в эксплуатацию Сибайский карьер
Чиновников Уфы накажут за гололед на дорогах
Жители Уфы могут задать вопросы по оплате за отопление поставщикам тепла
В Уфе отменен фестиваль «Крымская весна»
Жители Уфы переплатили почти 11 млн рублей за отопление
Стало известно, почему жители Уфы получают две квитанции за отопление