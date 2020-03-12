Жительница Башкирии ударила ножом своего мужа, не в силах простить его измену

12 Март 2020 2020-03-12T08:50:01+03:00

Мужчина выжил, а его супруга теперь не отходит от больничной койки и вымаливает прощение

Изменить размер текста: A A

Кровавой разборкой завершилось празднование 8 марта для супружеской пары из Учалинского района. Все началось с того, что пару недель назад 36-летняя учалинка узнала, что у ее любящего и верного супруга, с которым они много лет прожили в мире и согласии, есть любовница. Боясь разрушить брак и оставить ребенка без отца, женщина сначала хранила тайну в себе. 8 марта учалинка выпивала с подругой в кафе, а вернувшись поздно вечером домой, устроила 40-летнему мужу скандал и рассказала, что знает о его изменах.

После, проголодавшись, женщина отправилась на кухню, чтобы сделать себе бутерброд. Супруг последовал за ней, пытаясь оправдаться. Разозленная и обиженная женщина не придумала ничего лучше, чем закончить неприятный разговор ударом ножа в живот изменника. Впрочем, осознав, что натворила, учалинка немедленно вызвала скорую. Мужчину увезли в больницу, где его прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

- По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде и регулярно навещает своего супруга в больнице, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU