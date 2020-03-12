2020-03-12T08:02:51+03:00
Общество

В Уфе волонтеры спасают сову, которую сбил на дороге автомобиль

У птицы сломано в двух местах крыло, и ей требуется операция
Яна БАЗЕКИНА
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Сова может лишиться крыла, если ее не прооперироватьСова может лишиться крыла, если ее не прооперировать
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В Уфе волонтеры группы помощи совам и другим хищным птицам «Сапсан» спасают длиннохвостую неясыть. Сову нашли 10 марта на обочине дороги в Кушнаренковском районе, где ее сбила машина. После осмотра ветеринары вынесли неутешительный вердикт – закрытая черепно-мозговая травма, открытый двойной перелом левого крыла. Птице требуется срочная операция, иначе она может лишиться крыла

- На понедельник 16 марта мы записаны на операцию. Врачи считают, что шанс сохранить крыло есть, и надо обязательно им воспользоваться. Для этого к понедельнику необходимо собрать около 7 тысяч, - рассказали волонтеры, попросив помощи у всех неравнодушных уфимцев.

Вы тоже можете помочь неясыти, внеся посильный вклад на карту Сбербанка 5469 0600 1651 7218 с пометкой «Сова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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