Появились подробности аварии на трассе в Башкирии, где погибли двое вахтовиков

12 Март 2020 2020-03-12T07:35:01+03:00

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В минувшую среду, 11 марта, в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого погибли двое вахтовиков. На 61 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «Ford Focus», бензовоз КамАЗ и «Skoda».

К счастью, топливо не пролилось, иначе жертв аварии могло быть больше. Водитель и пассажи легковушки скончались на месте происшествия. Водитель другой легковой машины и его пассажирка были госпитализированы.

Как стало известно «Комсомолке», погибшими из «Ford Focus» оказались два близких друга – Дмитрий и Макар. Оба они жители Нефтекамска, работали по вахтам на севере. Друзья пока не знают, куда в злополучное утро ехали мужчины.

По предварительной версии, водитель пошел на обгон

По предварительной версии, мужчина за рулем «Ford Focus» пошел на обгон, в результате чего, предположительно, произошло столкновение со встречной легковушкой, а затем и с бензовозом, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

- Начато расследование, в ходе которого предстоит выяснить причины и условия возникновения ДТП, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU