12 Март 2020 2020-03-12T07:16:11+03:00

По данным синоптиков половодье в этом году ожидается раньше обычного

Изменить размер текста: A A

Вчера, 11 марта, в Башкирии закрыли последнюю ледовую переправу. Работу завершила переправа через реку Белая в селе Староянзигитово Краснокамского района республики, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, в этом году весеннее половодье начнется раньше на 8-10 дней. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии докладывала руководитель Башгидрометцентра.

Также метеорологи отмечают, что после вскрытия рек ожидается увеличение уровня рек на 50-60% чем обычно. В этой связи власти республики усиленно готовятся к противопаводковым мероприятиям. На них выделено 6,63 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU