2020-03-12T07:03:45+03:00
Общество

Сирота из Уфы, живущая в бане с ребенком, отказалась переселяться в маневренный фонд

Накануне она общалась с представителем СПЧ при главе Башкирии
Павел КРАЙНОВ
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Накануне член совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина встретилась с Натальей Зыряновой, которая 20 лет добивается положенной по закону квартиры. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, женщина, живущая в бане с ребенком, устраивала одиночные пикеты и вставала на колени перед зданием Белого дома.

Во время встречи с Зульфией Гайсиной, Наталья заявила, что не будет переселяться в маневренный фонд Уфы, потому что уверена, что квартиру в таком случае не получит.

- Мне деньги не надо, мне надо, чтобы жилье у меня было. Я 20 лет уже не могу добиться жилья. С 2000 года я бомж. Ни разу не проверили, как у меня ребенок, есть ли у меня пожарный извещатель. Я не готова переезжать в маневренный фонд. Зачем? Чтобы потом опять 20 лет квартиры добиваться? – цитирует Наталью Зырянову ГорОбзор.ру.

Зульфия Гайсина посоветовала женщине обратиться в прокуратуру и предложила переселиться в маневренный фонд до заселения в новую квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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