2020-03-12T06:40:20+03:00
Происшествия

Двое жителей Уфы угрожая убийством вымогали у бизнесмена 12 млн рублей

В ближайшее время оба предстанут перед судом
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшее время Кировский районный суд Уфы поставит точку в деле о вымогательстве и угрозой убийством. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, на скамье подсудимых оказались двое жителей Уфы, вымогавшие у бизнесмена 12 млн рублей.

По версии следствия, в феврале 2019 года мужчины, угрожая убийством и уничтожением имущества, требовали от бизнесмена крупную сумму денег. Они заставили предпринимателя написать расписку, что он якобы должен им 500 тысяч рублей. Они заставили перевести эти деньги на их счет.

После задержания сотрудниками полиции, уфимцы стали отрицать свою вину. Суда они дожидаются в разных местах: один из обвиняемых уже был ранее судим, его содержат под стражей. Второй участник тандема находится под домашним арестом.

На автомобиль одного из обвиняемых «Nissan Patrol» наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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