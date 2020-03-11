2020-03-11T20:16:27+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал конференции

Жителей Уфы и Казани ждет серия зеленых дерби
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Шестой матч проходил под сводами "Уфа-Арены"Шестой матч проходил под сводами "Уфа-Арены"Фото: Рустем АХУНОВ
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал уверенную победу в шестом матче серии ¼ финала Восточной конференции КХЛ. Подопечные Николая Цулыгина обыграли «Авангард» со счетом 4:1 и вышли в полуфинал, где им предстоит скрестить клюшки с казанским «Ак Барсом».

Первую шайбу в матче забросил Сакари Маннинен, замкнувший передачу Линуса Умарка на 16-й минуте. Через две минуты Теему Хартикейнен удвоил преимущество «юлаевцев», еще одно результативное очко заработал Умарк, обеспечивший финского легионера голевой передачей.

В начале второго периода Александр Яремчук сократил отставание, но уже на 31-й минуте Дмитрий Кугрышев забросил третью шайбу в ворота Игоря Бобкова. После этого главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заменил Бобкова на Эмиля Гарипова.

Окончательный счет на предпоследней минуте установил Эдуард Гиматов, забросивший шайбу в пустые ворота – 4:1 в пользу «Салавата Юлаева» и 4:2 в серии.

В полуфинале Востока «Салават» сыграет со своим принципиальным соперником – казанским «Ак Барсом». Зрителей ждут как минимум четыре зеленых дерби, а если серия затянется – то и все семь. Первый матч пройдет в Казани 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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