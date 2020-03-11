2020-03-11T20:02:07+03:00
Общество

В Уфе двух экс-преподавателей УГНТУ осудили за взятки

Им дали условные сроки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Сразу два бывших преподавателя Уфимского государственного нефтяного технического университета предстали перед судом. Бывшая доцент кафедры гидрогазодинамики трубопроводных систем и гидромашин - за получение взятки, а бывший доцент кафедры истории и политологии - за посредничество во взяточничестве и покушении на мошенничество.

В Следкоме Башкирии рассказали, что сотрудница кафедры гидрогазодинамики два года брала взятки. Учащиеся платили от 11 до 27 тысяч рублей, чтобы получить положительную оценку за экзамен или защиту курсовых. При этом преподаватель просила их приходить и создавать видимость того, что они отвечают на билеты и решают задачи. Таким путем она заработала более 1,2 млн рублей.

У женщины имелись посредники, одним из которых был сотрудник кафедры истории и политологии. Он попался, когда предложил одному из студентов передать через него взятку в размере 22 тысяч рублей преподавателю экономики. Столько стоил ее зачет и экзамен. Студент обратился в полицию и преподавателя задержали.

"В ходе следствия мужчина признал вину в совершенных преступлениях, вторая же фигурантка уголовного дела вину в совершенных преступлениях не признала", - рассказали в Следственном комитете республики.

Суд приговорил преподавательницу к 5,5 годам условного срока, а ее коллегу к 5 годам и 4 месяцам. В течение ближайших лет (5 и 3 соответственно) им нельзя учить других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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