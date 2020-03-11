Игорь Григоренко: Я критиковал «Салават» только за безвольность

11 Март 2020 2020-03-11T17:37:01+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» продолжает борьбу за выход в ½ финала Восточной конференции КХЛ. В эти минуты команда Николая Цулыгина играет свой шестой матч с «Авангардом». Накануне встречи игру коллектива в текущем сезоне оценил экс-игрок «юлаевцев» Игорь Григоренко.

- Перед началом серии я относился к игре «Салавата» спокойно, - заявил Григоренко в интервью порталу Gorobzor.ru. - Да, один игрок дурачился, другой. Тяжеловато шли и входили в плей-офф. Но я понимал, что самое интересное начнется именно в плей-офф.

По словам экс-хоккеиста, он спокойной относился к игре уфимцев в регулярном первенстве.

- Я критиковал команду только тогда, когда кто-то играл безвольно. Но сейчас все хоккеисты бьются по-настоящему, друг за друга, и выкладываются на все сто. На это приятно смотреть, - заключил Григоренко.

ИСТОЧНИК KP.RU