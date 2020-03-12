В Башкирии 36-летний рабочий погиб страшной смертью во дворе своего дома

12 Март 2020 2020-03-12T06:58:08+03:00

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В Дуванском районе Башкирии 8 марта трагически оборвалась жизнь 36-летнего местного жителя. Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», в селе Дуван во дворе одного из домов по улице Пионерской хозяин дома выполнял работы – производил демонтаж сруба колодца. В какой-то момент на глазах очевидцев произошел обвал грунта, и несчастного завалило. Погибший работал разнорабочим.

Его тело пришлось доставать спасателям. В данный момент оно направлено на судмедэкспертизу для установления истиной причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU