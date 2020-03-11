2020-03-11T19:08:51+03:00
Происшествия

В Башкирии 12-летняя школьница покончила с собой

ЧП произошло накануне 8 марта
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В пятницу 7 марта в деревне Кунгак Аскинского района Башкирии произошла трагедия. В одном из частных домов по улице Советской родители в канун праздника обнаружили бездыханное тело своей 12-летней дочери. С места смерти школьницы правоохранители изъяли веревку и одежду. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Что стало причиной ЧП, уточняется. Девочку уже похоронили в родной деревне.

"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии 12-летняя школьница покончила с собой
«Какой вы подаете пример ученикам?»: педагогов одной из башкирских школ застукали в неожиданном месте
Игорь Григоренко: Я критиковал «Салават» только за безвольность
В ГИБДД Башкирии прокомментировали ДТП, в котором столкнулись фура и тепловоз
В Башкирии слесаря из Брянска насмерть придавило трубоукладчиком
Бизнесмен в Уфе пытался покончить с собой в квартире бывшей молодой жены
«Комсомолка» запускает спецпроект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
В Башкирии появится изолятор для задержанных за 175 млн рублей
«Дома ждут двое маленьких деток»: вахтовики из Башкирии погибли в страшной трагедии
«Гринпис» России встал на защиту башкирского Куштау
Жителей Башкирии пугают застреленным волком-гигантом
Радик Юльякшин подхватил неизвестную инфекцию и заболел
В Башкирии могут ввести с эксплуатацию Сибайский карьер
Чиновников Уфы накажут за гололед на дорогах
Жители Уфы могут задать вопросы по оплате за отопление поставщикам тепла
В Уфе отменен фестиваль «Крымская весна»
Жители Уфы переплатили почти 11 млн рублей за отопление
Стало известно, почему жители Уфы получают две квитанции за отопление