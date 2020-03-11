В Башкирии 12-летняя школьница покончила с собой
ЧП произошло накануне 8 марта
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В пятницу 7 марта в деревне Кунгак Аскинского района Башкирии произошла трагедия. В одном из частных домов по улице Советской родители в канун праздника обнаружили бездыханное тело своей 12-летней дочери. С места смерти школьницы правоохранители изъяли веревку и одежду. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник.
Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Что стало причиной ЧП, уточняется. Девочку уже похоронили в родной деревне.
"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU