В Башкирии появится изолятор для задержанных за 175 млн рублей

11 Март 2020 2020-03-11T14:45:58+03:00

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В Стерлитамаке появится изолятор для задержанных на 107 мест. Как сообщает «Коммерсант», башкирское МВД на аукционе 19 марта планирует отобрать подрядчика строительства нового объекта. Начальная цена контракта определена в 174,85 млн руб., исполнение работ оплачивает федеральный бюджет.

Строительство начнется в этом году, объект будет сдан уже 30 сентября 2022 года. В стоимость контракта уже включено строительство изолятора, вольеров для содержания служебных собак, помещения для обслуживающего персонала, КПП, гаража-стоянки, оборудование помещений мебелью, одноярусными и двухъярусными нарами, откидными кроватями, системами сигнализации и видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU