Бизнесмен в Уфе пытался покончить с собой в квартире бывшей молодой жены
Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу
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Вчера днем, 10 марта, 64-летний местный бизнесмен в Уфе пытался покончить с собой. Мужчина приехал в квартиру бывшей молодой жены в один из домов по улице Мустая Карима и хотел совершить суицид, сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
С огнестрельным ранением в грудь и бессознательном состоянии его госпитализировали в Республиканский клинический госпиталь ветеранов войны. Сейчас за его жизнь борются медики.
С места происшествия правоохранители: изъяли ружье, ствол, 81 патрон, охотничий билет. Обстоятельства ЧП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU