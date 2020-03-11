2020-03-11T15:50:35+03:00
Происшествия

Бизнесмен в Уфе пытался покончить с собой в квартире бывшей молодой жены

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу
Эльвина АПАРИНА
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Вчера днем, 10 марта, 64-летний местный бизнесмен в Уфе пытался покончить с собой. Мужчина приехал в квартиру бывшей молодой жены в один из домов по улице Мустая Карима и хотел совершить суицид, сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

С огнестрельным ранением в грудь и бессознательном состоянии его госпитализировали в Республиканский клинический госпиталь ветеранов войны. Сейчас за его жизнь борются медики.

С места происшествия правоохранители: изъяли ружье, ствол, 81 патрон, охотничий билет. Обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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