«Гринпис» России встал на защиту башкирского Куштау

11 Март 2020 2020-03-11T14:25:08+03:00

Организация требует включить все три шихана в государственный проект нацпарка «Башкирские Шиханы»

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Экологическая организация «Гринпис» встала на защиту Куштау. Активисты просят помочь сохранить гору и присвоить ей статус особо охраняемой природной территории Башкирии. Также они требуют включить все три шихана (Куштау, Юрактау и Торатау) в государственный проект нацпарка «Башкирские Шиханы».

-В прошлом году он был отдан Башкирской содовой компании под разработку известняка. Это нарушает российское законодательство: добыча известняка приведет к полному уничтожению мест обитания редких животных и растений. Также это лишает ученых возможности проводить исследования и получать новые данные по такому эталонному объекту, - написала организация в соцсетях.

Отметим, что шихан Куштау является уникальным природным объектом. На его территории башкирские ученые выявили 35 видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU