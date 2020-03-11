Радик Юльякшин подхватил неизвестную инфекцию и заболел
Заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин заболел и выложил в соцсети фотографию термометра.
Судя по всему, кумир молодежи подхватил какую-то инфекцию, которая вызвала симптомы в виде повышенной температуры тела.
- Ну вот, - написал Радик к описанию снимка с градусником, показания которого превышают 38 градусов при норме в 36.6.
Напомним, что ранее Радик Юльякшин ответил на критику своего коллеги по цеху Салавата Фатхетдинова. Мэтр татарской и башикирской эстрады заявил, что Юльякшину необходимо «включить мозги». Сам Элвин Грей заявил, что мозги у него «работают 24/7».
ИСТОЧНИК KP.RU