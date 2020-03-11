В Башкирии могут ввести с эксплуатацию Сибайский карьер
В Башкирии могут начать эксплуатировать знаменитый Сибайский карьер, сообщил депутат, советник директора сибайского филиала УГОК Яудат Биккинов на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая.
Со слов чиновника, в данный момент научный институт «Уралмеханобр» проводит мониторинг состояния карьера.
- Если по его итогам мы придем к выводу, что угрозы возобновления окислительных процессов нет, то мы приступим к откачке воды, - сказал Биккинов.
О сроках завершения мониторинга неизвестно. Он будет продолжаться, пока власти не получат положительные результаты.
ИСТОЧНИК KP.RU