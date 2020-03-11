В Башкирии могут ввести с эксплуатацию Сибайский карьер

11 Март 2020 2020-03-11T11:56:11+03:00

Мониторинг будет продолжаться, пока власти не получат положительные результаты.

Об этом заявил депутат Яудат Биккинов

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В Башкирии могут начать эксплуатировать знаменитый Сибайский карьер, сообщил депутат, советник директора сибайского филиала УГОК Яудат Биккинов на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая.

Со слов чиновника, в данный момент научный институт «Уралмеханобр» проводит мониторинг состояния карьера.

- Если по его итогам мы придем к выводу, что угрозы возобновления окислительных процессов нет, то мы приступим к откачке воды, - сказал Биккинов.

О сроках завершения мониторинга неизвестно. Он будет продолжаться, пока власти не получат положительные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU