Чиновников Уфы накажут за гололед на дорогах

11 Март 2020 2020-03-11T11:20:30+03:00

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Сегодня, 11 марта, на оперативном совещании в мэрии Салават Хусаинов отчитал своих подчиненных за некачественную уборку снега и за каток на дорогах Уфы. Теперь главы районных администраций должны представить в мэрию объяснительные по поводу некачественной уборки снега во дворах, и все они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

- Тяжелая ситуация во дворах. Очень много обращений по этому поводу. Вы были обязаны перераспределить спецтехнику с МУПов и направить ее на уборку дворовых территорий. Однако этого так и не было сделано, - сказал Хусаинов.

ИСТОЧНИК KP.RU